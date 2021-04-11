Москва, , 22:07 — REGNUM Футбольный клуб «Локомотив» одолел «Спартак» в московском дерби в рамках 25 тура чемпионата России. Встреча в Черкизово завершилась победой «Локомотива» — 2:0. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов.

Стоит отметить, что в конце I тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

В турнирной таблице подопечные Доменико Тедеско занимают II место — 47 очков. В следующем туре «Спартак» втретится с «Уфой» — 18 апреля.

«Железнодорожники» — на III строчке с 46 баллами. 17 апреля команда Марко Николича сыграет против «Ростова».