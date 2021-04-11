Тбилиси, , 22:07 — REGNUM В Грузии началась третья волна распространения коронавируса, заявил генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.

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"В стране уже началась третья волна, однако мы хотим, чтобы она была максимально управляемой, чтобы не получить широкомасштабной эпидемии», — сказал он в эфире телеканала «Рустави 2».

Он уточнил, что все кластеры распространения коронавируса, которые есть в Грузии, связаны с большим скоплением людей: свадьбы, поминки, дни рождения и прочее.

Напомним, в Грузии с 1 апреля отменён запрет на работу детских развлекательных центров, театров и кинотеатров. Также с этого дня разрешено проводить спортивные соревнования в присутствии зрителей. В стране продолжает действовать комендантский час, который длится с 21:00 до 05:00. В общественных местах, в том числе на улице, действует масочный режим.

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