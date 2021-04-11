Москва, , 21:44 — REGNUM

В случае возобновления вооружённого конфликта в Донбассе дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям, считает польский политолог Мацей Вишневский.

«Вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к ее распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией», — сказал Вишневский в эфире телеканала НТВ.

Он также добавил, что Украина в любом случае проиграет полномасштабную войну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспокойство в западных странах возникло после сообщений из Киева о том, что Россия якобы стягивает войска к границам. В Москве ответили, что перемещение российских войск внутри России не угрожает соседним государствам и, следовательно, не может являться причиной для беспокойства.

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