Казань, , 21:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Авангард» (Омск) одержал победу над «Ак Барсом» (Казань) в V матче серии финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. Встреча в Казани завершилась — 3:2 в пользу гостей. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Ак Барса» дубль оформил Дмитрий Воронков. Победу «Авангарду» принесли шайбы Семёна Чистякова, Рида Буше, Ильи Ковальчука.

Теперь счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Авангарда». Шестая игра пройдёт в Балашихе (Московская область) — 13 апреля.