Москва, 11 апреля, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» в выездном матче двадцать пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили столичному «Локомотиву». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 11 апреля на «РЖД Арене» в Москве.

Елена Рыбакова Фёдор Смолов

Героем встречи в составе победителей стал Фёдор Смолов, который забил гол и сделал голевую передачу. Еще один мяч за железнодорожников провел Франсуа Камано.

Отметим, что после двадцати пяти матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Футболисты «Спартака», в активе которых 47 баллов, находятся на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) в матче двадцать пятого тура РПЛ обыграл «Сочи». Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1.

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