Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM В Московском районе Петербурга в 23-этажном жилом комплексе «Гранд Фамилия» внутри вентилируемого фасада на уровне 15−18 этажей началось тление утеплителя. Пожар по повышенному номеру тушат десятки, сообщили 11 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 20:31 мск из дома по проспекту Космонавтов, 63, корпус 1. В 20:58 ранг пожара был повышен до № 1-БИС.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: восемь единиц техники и 39 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», внизу этом доме расположены несколько продовольственных магазинов, салоны красоты, отделения банков и другие организации.