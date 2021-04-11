Уфа, , 21:21 — REGNUM В Белорецком районе Башкирии на трассе опрокинулся микроавтобус Toyota Hiace. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба госкомитета региона по ЧС.

ДТП произошло на 209 км трассы республиканского значения Уфа — Инзер — Белорецк. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще шесть пострадали.

«Произошёл съезд в кювет и опрокидывание частного микроавтобуса Toyota Hiace, — говорится в сообщении. — … К сожалению одна из пострадавших от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, остальные доставлены в лечебное учреждение».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 5 апреля пресс-служба ГИБДД по региону сообщила, что на трассе в Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.