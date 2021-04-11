В Башкирии произошло ДТП с участием микроавтобуса
Уфа, 11 апреля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. В Белорецком районе Башкирии на трассе опрокинулся микроавтобус Toyota Hiace. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба госкомитета региона по ЧС.
ДТП произошло на 209 км трассы республиканского значения Уфа — Инзер — Белорецк. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще шесть пострадали.
«Произошёл съезд в кювет и опрокидывание частного микроавтобуса Toyota Hiace, — говорится в сообщении. — … К сожалению одна из пострадавших от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, остальные доставлены в лечебное учреждение».
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 5 апреля пресс-служба ГИБДД по региону сообщила, что на трассе в Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.