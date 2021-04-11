Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Все эпидемические показатели в Петербурге за последние сутки свидетельствуют о снижения распространения коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в городском оперативном штабе.

Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, за воскресенье, 11 апреля, по сравнению с прошлым воскресеньем, 4 апреля, количество зарегистрированных в медицинских организациях Петербурга новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 40,44%. Число госпитализированных с ковидом и пневмонией пациентов снизилось на 4,37%. Количество активно больных за прошедшую неделю сократилось на 2,81%.

«Снижение распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно. Сохраняется риск нового роста заболеваемости. Решающее значение в борьбе с эпидемией имеет активное участие горожан в массовой вакцинации», — говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

В настоящее время в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5273 койки, из них свободны 984 койки, или 18,7%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%, на ИВЛ находятся 157 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за 10 апреля в Петербурге было зафиксировано 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев меньше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в городе подтвердили 402 382 случая заражения. От COVID-19 за всё время скончался 12 601 человек, в том числе 19 — за предыдущие сутки. Выздоровели 357 577 человек.

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