Лондон, , 21:00 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась — 3:1. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Счет открыл игрок «шпор» Сон Хын Мин. После голы Фреда, Эдинсона Кавани, Мэйсона Гринвуда принесли «красным дьяволам» победу.

«Тоттенхэм» (49 очков) занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «шпоры» встретятся с «Эвертоном» 16 апреля. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера — идут на II месте с 63 баллами. В следующем матче манкунианцы сыграют с «Бернли» 18 апреля.