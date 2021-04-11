Салехард, , 21:00 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 19 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 20 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 апреля 38 214 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 892 человека, 409 пациентов с COVID-19 скончались.