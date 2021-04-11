Санкт-Петербург, 11 апреля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Злоумышленник, открывший хулиганскую стрельбу в свадебном кортеже 9 апреля, по решению Красносельского районного суда Санкт-Петербурга арестован и будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 8 июня текущего года, сообщили в судебной пресс-службе города.

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По версии следствия, Шаиг Хуррам оглы Мамедов во время движения в автомобиле в свадебном кортеже у дома 14 по ул. Летчика Лихолетова, действуя по предварительному сговору с группой лиц, не менее восьми раз выстрелил из огнестрельного оружия, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. Мужчина обвиняется в хулиганстве с применением оружия.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 34-летний уроженец Азербайджана, являющийся гендиректором строительной компании, признал, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а стрелявший был доставлен в территориальный отдел полиции.

«По месту жительства задержанного в квартире на Кременчугской улице изъято два охотничьих ружья и травматический пистолет», — добавили в пресс-службе.