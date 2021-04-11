Сухум, 11 апреля 2021, 20:47 — REGNUM
В Абхазии завершились выборы в органы местного самоуправления, участки по всей республике закрылись в 20:00 мск.
По данным избирательных комиссий районов Абхазии, в большинстве округов, по состоянию на 18:00 мск, преодолен порог явки в 25%.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в Абхазии проводятся по одномандатным избирательным округам.
Ранее председатель высшего совета общественного объединения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» ТемурГулия призвал президента Абхазии Аслана Бжанию уйти добровольно в отставку.
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