Сухум, , 20:47 — REGNUM

В Абхазии завершились выборы в органы местного самоуправления, участки по всей республике закрылись в 20:00 мск.

По данным избирательных комиссий районов Абхазии, в большинстве округов, по состоянию на 18:00 мск, преодолен порог явки в 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в Абхазии проводятся по одномандатным избирательным округам.

Ранее председатель высшего совета общественного объединения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» ТемурГулия призвал президента Абхазии Аслана Бжанию уйти добровольно в отставку.

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