Лондон, , 20:41 — REGNUM 1730 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Великобритании за минувшие сутки. Об этом 11 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 369 775.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2,5 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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