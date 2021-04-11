Бишкек, , 20:29 — REGNUM

Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявили серьезных нарушений на референдуме по изменению конституции и местных выборах в Киргизии. Об этом 11 апреля заявил представитель ЦИК России Павел Андреев.

На избирательном участке. Киргизия president.kg

«Мы посетили порядка 30 участков. На тех участках, где мы были, ситуация была достаточно спокойная, соблюдались все требования», — сказал он ТАСС. — «Каких-то значительных нарушений, где мы были, не наблюдали».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Киргизии, явка избирателей на референдуме по изменению конституции и местных выборах по состоянию на 18:00 по местному времени (15:00 мск) составляет 29,44% и 30,89% соответственно.

В референдуме принял участие 1 061 591 избиратель, на местных выборах — 1 024 891. Референдум будет признан состоявшимся, если проголосуют более 30% избирателей из 3,6 млн избирателей.

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