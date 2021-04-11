В ЦИК РФ не зафиксировали серьезных нарушений на референдуме в Киргизии
Бишкек, 11 апреля, 2021, 20:29 — ИА Регнум.
Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявили серьезных нарушений на референдуме по изменению конституции и местных выборах в Киргизии. Об этом 11 апреля заявил представитель ЦИК России Павел Андреев.
«Мы посетили порядка 30 участков. На тех участках, где мы были, ситуация была достаточно спокойная, соблюдались все требования», — сказал он ТАСС. — «Каких-то значительных нарушений, где мы были, не наблюдали».
Как сообщалоИА REGNUM, по данным ЦИК Киргизии, явка избирателей на референдуме по изменению конституции и местных выборах по состоянию на 18:00 по местному времени (15:00 мск) составляет 29,44% и 30,89% соответственно.
В референдуме принял участие 1 061 591 избиратель, на местных выборах — 1 024 891. Референдум будет признан состоявшимся, если проголосуют более 30% избирателей из 3,6 млн избирателей.
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