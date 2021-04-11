Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM В Свердловской области за 10 апреля обнаружили 129 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 34 выявлены в Екатеринбурге. Также такие случаи найдены во многих других муниципалитетах области.

С начала пандемии в регионе выявили уже 83 959 заразившихся. Выздоровели 77 424 пациентов. За сутки зафиксировано десять смертей от COVID-19, а с начала пандемии уже 2838.