Мадрид, , 20:14 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче 30 тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась — 2:2. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У хозяев поля голы забили Даниэль Васс и Габриэл Паулиста. У гостей — Андер Гевара и Александер Исак. На 80 мин. красную карточку получил форвард хозяев поля Макси Гомес.

Полузащитник «Валенсии» и сборной РФ Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 64 мин.

Теперь «Валенсия» (34 очков) занимает 13 место в Примере, «Реал Сосьедад» (47 баллов) — на 5 месте.