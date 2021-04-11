Кишинёв, , 20:07 — REGNUM Более 330 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 241 217 носителей коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими почти 223 тыс. человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 5388 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 800 носителей SARS-CoV-2.

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