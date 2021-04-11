Архангельск, , 19:54 — REGNUM В Архангельской области столкнулись грузовой поезд и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 апреля на железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района. По последним данным, в результате аварии погиб один человек.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении. — Машинист поезда применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось».

По факту столкновения автомобиля с грузовым поездом проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта в Челябинской области на перегоне Полетаево-2 — Клубника поезд протаранил грузовой автомобиль.

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