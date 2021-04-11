Сеул, , 19:47 — REGNUM

Северная Корея завершила строительство подводной лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, сообщает 11 апреля Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи и США.

«Южнокорейские и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея уже закончила строить 3000-тонную субмарину, о которой сообщили в июле 2019 года», — пишет агентство.

По словам одного из собеседников агентства, Пхеньян якобы «выбирает подходящее время, чтобы представить субмарину с наибольшим стратегическим эффектом, включая увеличение давления на США«.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении КНДР в связи с новыми ракетными испытаниями Пхеньяна.

Напомним, 25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным японских военных, ракеты преодолели расстояние около 450 километров и упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.