Париж, , 19:45 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 32 тура французской Лиги 1 с «Дижоном». Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 63 минуте российский игрок ассистировал забившему Виссаму Бен-Йеддеру. Для Головина эта передача — восьмая в этом сезоне. На его счету — 4 гола за 18 матчей сезона.

Ранее Олег Артёмов, агент Головина, рассказал, почему игрок пропустил матч 1/8 финала Кубка Франции.

«С Александром всё в порядке. Он совсем недавно вернулся из расположения сборной, в этом матче ему дали немного отдохнуть», — передает слова Артёмова «Спорт-Экспресс».