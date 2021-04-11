Киев, , 19:42 — REGNUM В тот момент, когда Россия «развалится», в состав Украины может «вернуться» Крым. Об этом заявил бывший представитель Североатлантического альянса в РФ, капитан военно-морских сил (ВМС) США в отставке Гарри Табах в эфире телеканала «Обозреватель».

По его словам, «развалиться» Россия якобы может уже «завтра», поэтому Крым может «вернуться» в состав Украины или стать независимым государством.

Табах добавил, что с Донбассом может произойти то же самое.

Как передавало ИА REGNUM, в состав Российской Федерации вошёл Крым в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Население полуострова поддержало идею воссоединения с РФ на референдуме, однако в Киеве не признали итоги волеизъявления.

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