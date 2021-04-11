Москва, , 21:42 — REGNUM С учетом всей немецкой истории последних восьмидесяти лет требования официальными лицами Германии отчета о передвижении российских войск внутри РФ выглядят крайне неадекватными, считает политолог, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. Об этом он пишет на своей странице «Вконтакте» 11 апреля.

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«Германия, ты в своём уме?, — спрашивает Третьяков. — Сначала немцы избирают своим национальным лидером Гитлера — параноика, зоологического расиста и циничного агрессора, того, кого позже весь мир и сами немцы (но вынуждено, а не по доброй воле) назовут главным преступником ХХ века. Потом, с восторгом вооружившись нацистской идеологией, под руководством этого преступника захватывают всю Европу, как монархическую, так и демократическую, параллельно уничтожая всех несогласных (своих и чужих) в концлагерях. Затем они нападают на Россию-СССР, при этом убивают мирных граждан больше, чем тех, кто боролся с ними на фронтах».

Журналист напоминает, как дальше разворачивались события: Германия получила от СССР сокрушительный ответ. Десятилетия спустя милосердная Россия позволила немцам воссоединиться и вывела свои войска из Германии, но после этого Германия через Евросоюз и НАТО взялась за восстановление своего господства над захваченными в годы Второй мировой войны странами и в составе военной организации НАТО, вопреки своим обещаниям, подошла непосредственно к границам России.

А вскоре, говорит Третьяков, Германия начала политически, финансово, дипломатически и информационно поддерживать киевский режим, даже не скрывающий, что он ведёт своё происхождение от гитлеровских коллаборационистов, а также свою любовь к вермахту и СС, к их символике. Режим, прямо заявляющий, что его цель — уничтожение всего русского на этой территории.

«И после всего этого первые лица Германии, включая министра обороны, начинают требовать (!) от России отчёта о передвижении войск Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Германия, не обнаглела ли ты? Немцы, вы в своём уме? Сохранилась ли у вас память о преступлениях, массово совершавшихся вашими отцами и дедами вообще в Европе и именно на этих землях конкретно? Осталась ли у вас совесть?

И не должна ли теперь Россия вспомнить о прусском милитаризме и германском реваншизме, действующих, ибо у самой Германии силёнок теперь маловато, руками тех самых коллаборационистов? Очухайся, Германия!.. Пока не поздно…» — заключает эксперт.