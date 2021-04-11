Женева, Швейцария, , 19:13 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных на планете Земля составляет 134 957 021 человек, за последние сутки в мире зафиксировано 646 863 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 10 712 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 918 752.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 747 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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