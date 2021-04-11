Москва, 11 апреля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Сборная России заняла 8 место в общекомандном медальном зачете на чемпионате Европы (ЧЕ) по тяжелой атлетике в Москве. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Штанга покорилась

Российские спортсменки завоевали 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы (в 10 весовых категориях), в активе мужчин — 1 бронзовая награда (в 10 категориях).

Победу в медальном зачете одержала сборная Украины — 4−1-1, второй и третьей стали команды Болгарии — 3−3-1, и Армении — 2−2-4.

Чемпионат Европы прошел в столице России с 3 по 11 апреля.