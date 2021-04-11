Каир, , 19:07 — REGNUM Министр иностранных дел ЕгиптаСамех Шукри заявил, что Каир рассчитывает на скорое решение российской стороны о возобновлении авиасообщения с курортами арабской республики.

«С нетерпением ждем возвращения рейсов из России в египетские туристические зоны. Мы приложили максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах», — цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Египте после снятия ограничений на международные поездки в течение 2021 года откроются новые отели на побережье Красного и Средиземного морей, в Каире и Луксоре.

При этом сообщалось, что загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой — средняя заполняемость отелей двух красноморских курортов — Хургады и Шарм-эль-Шейха — ожидается 38% и 35%, соответственно.

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