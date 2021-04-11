Санкт-Петербург, 11 апреля, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сердар Азмун возглавил список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сердар Азмун

Азмун отличился на 63 мин. матча 25 тура чемпионата с «Сочи». Этот гол стал 14 в сезоне, и по данному показателю футболист обошёл партнёра по команде Артёма Дзюбу — 13 голов.

Ранее «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом.

«Зенит» и «Сепахан» договорились о проведении тренерских курсов в России и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых игроков и проведении товарищеских матчей. Срок действия соглашения — два года.

Отметим, что «Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана.