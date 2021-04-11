Роттердам, Нидерланды, , 18:59 — REGNUM В Роттердаме официально начались работы на площадке, где пройдет международный песенный конкурс «Евровидение». Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

В сообщении говорится, что сегодня утром в Роттердаме начались работы по подготовке инфраструктуры для проведения конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Нидерландов могут разрешить присутствие на международном песенном конкурсе «Евровидение» зрителей.

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