Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Экс-футболист «Зенита» (Санкт-Петербург) Роман Широков прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 25 тура РПЛ против «Арсенала» (Тула) Об этом 11 апреля сообщает Sport24.

«Команда Гончаренко была беззубой. Видимо, приход нового тренера никак не повлиял на настроение игроков. Обычно влияет, но по сегодняшней игре этого не заметил», — отметил Широков.

«Быки» проиграли — 0:1. Единственный гол забил сербский полузащитник Горан Чаушич, поразивший ворота Матвея Сафонова.

После этого матча подопечные Дмитрия Парфенова набрали 20 очков и покинули зону прямого вылета в Олимп-ФНЛ. У команды Гончаренко осталось 34 очка, занимает 10 место в таблице.