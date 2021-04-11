Барнаул, , 18:56 — REGNUM В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили: проблем с обеспечением электрической энергией потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.

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Как сообщает пресс-служба СГК, для этого сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле случилось 11 апреля в 20:19 по местному времени. Отколовшейся обломок повредил ленту приема подачи топлива.

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