Москва, , 18:52 — REGNUM Футбольный клуб «Динамо» (Москва) сыграло вничью с «Уралом» (Екатеринбург) в матче 25 тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась — 2:2. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Урала» дубль сделал Павел Погребняк. У «Динамо» голы забили Иван Ордец и Арсен Захарян. На 56 мин. игры красную карточку получил футболист хозяев Себастиан Шиманьский.

«Динамо» (43 очка) занимает 5 место в РПЛ, «Урал» (30 очка) — на 12 месте.

В 26 туре «Динамо» сыграет с волгоградским «Ротором» — 17 апреля, «Урал» примет казанский «Рубин» — 18 апреля.

Матчи 25 тура РПЛ посвящены Дню космонавтики. Перед каждой игрой проходит спеццеремония в память о подвиге советского космонавта Юрия Гагарина.