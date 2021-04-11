Вашингтон, , 18:46 — REGNUM

Соединенные Штаты намерены быть лидером в вопросе обеспечения вакцинации от COVID-19 в мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC.

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«Полагаю, на нас лежит значительная ответственность и мы собираемся быть мировым лидером в том, чтобы помочь обеспечить вакцинацию всего мира», — сказал он.

Блинкен добавил, что распространение инфекции и потенциальное появления новых штаммов коронавируса представляет опасность для всех стран, поэтому США в первый день взяли на себя роль лидера в вопросе победы над коронавиурсом.

Как сообщало ИА REGNUM, более 82 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории США за сутки 9 апреля. В результате этого их общее число стало составлять более 31 млн. За это же время в США скончались 958 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 560 тыс.

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