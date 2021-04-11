Тюмень, , 19:37 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 52 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 апреля коронавирусом заразились 34 179 человек. Выздоровели 32 326 человек, скончались 427 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).