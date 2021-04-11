Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Если Российская Федерация будет действовать «агрессивно и безответственно», то Москве придётся «заплатить цену». Об этом заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о ситуации на Украине.

По его словам, ситуацией на границе между Россией и Украиной озабочены власти США, которые находятся в «тесном контакте и взаимодействии» с европейскими партнерами.

Блинкен напомнил, что глава Белого дома США Джо Байден ранее уже дал понять, что для России «будут последствия», если Москва будет действовать «опрометчиво или агрессивно».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что на Украине может возобновиться гражданская война.

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