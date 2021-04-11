Барнаул, 11 апреля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Барнауле, где сегодня, 11 апреля, произошло обрушение трубы ТЭЦ-2, для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, находящихся в контуре ТЭЦ-2, началось включение в работу резервного теплоисточника — районной водогрейной котельной, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

Цитата из видео vkurse22 Крушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле

Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле случилось 11 апреля в 20:19 по местному времени, пострадавших нет.

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