София, , 18:23 — REGNUM

В Болгарии начались торжественные мероприятия, посвященные 60-летию полета советского космонавта Юрия Гагарина — первого в истории человечества покорителя космоса. Сегодня, 11 апреля, центром праздника стал город Белов, расположенный недалеко от Пловдива.

Так, у памятника советскому космонавту собрались несколько десятков жителей города, в том числе те, кто лично приветствовал Гагарина в Белово, и российские дипломаты во главе с послом России Элеонорой Митрофановой.

«Мы благодарны тому, что в Болгарии трогательно хранят память о Юрии Гагарине», — сказала посол.

Она напомнила, что достижение Гагарина было уникальным событием, поскольку его полет состоялся всего через 15 лет после окончания Великой Отечественной войны, когда экономика СССР только восстанавливалась, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дипломаты запустят в социальных сетях спецпроект, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Как сообщили в постоянном представительстве РФ при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, эту акцию дипведомство проведёт совместно с постоянным представительством России при международных организациях в Вене, ООН, а также службой новостей ООН.

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