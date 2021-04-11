Бишкек, , 18:17 — REGNUM В Киргизии завершается голосование на выборах в местные органы самоуправления. Местные пользователи соцсетей активно обсуждают проходящий 11 апреля процесс народного волеизъявления, споря о том насколько честными были выборы и проходящий вместе с ними конституционный референдум и что это принесет стране в будущем.

Часть пользователей фиксируют нарушения на участках для голосования. Кто-то прикладывает фото и видео материалы под постами о нарушениях, кто-то просто пишет о «фальсификации».

»Выборы проходят грязно. А кто-то обещал что не будет подкупа голосов. Приходят люди и просят отдать за одну партию. Взамен 1000 сом (1100 рублей — прим. ИА REGNUM) и пакет с продуктами. Домкомы тоже заставляют отдать за нужную партию», — пишет пользователь Ulan Ulanbek.

«Каждая власть находят свои методы решения фальсификации голосов в свою пользу», — считаетГарри Макс.

«Интересная ситуация. Пошли голосовать в 88 школу в Кок-Жаре, в списках избирателей по гор кенешу (аналог городской думы — прим. ИА REGNUM) мужа не оказалось, а в списках по референдуму есть. Уже давно живем здесь и такого еще не было. Что бы это значило? Понимаю невнимательность работников, но почему в одном списке есть, а в другом нет? Не подвох ли?», — спрашивает Гулия Бакиева.

Некоторые киргизстанцы ищут ответ, для чего нужно проводить конституционный референдум и выборы в органы местного самоуправления в один день. Такие выводы сделала местная активистка Алтын Капалова.

«Сволочи вы. Люди батрачат в трудовой миграции, дети не учатся, люди живут в нищете, медицины в стране ***** нет, женщины и девочки умирают от насилия, суды — стали олимпом коррупции, а вы, акмактар (дураки — кирг.яз. — прим ИА REGNUM), занялись Конституцией. Это реальная будет Ханституция. Пожалуйста, настаивайте с самого начала, что вам не нужен бюллетень референдума. На участках сидят люди, у которых задача заставить обеспечить явку», — написала она в социальных сетях.

Некоторые пользователи пишут, что решили проигнорировать референдум о судьбе конституции, чтобы его признали несостоявшимся из-за низкой явки.

«За референдум не буду даже бюллетень брать. А за выборы схожу», — поделилась планами Гуля Шаяхметова.

«Советуют не голосовать против, а вообще игнорировать. Что бы меньше 30% населения пришло и не будет считаться», — написал Долкунжан Ярмухаметович.

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Есть среди голосующих граждан Киргизии и те, кто призывают сограждан проявить большую активность и сознательность.

«Люди не ходят на выборы, а потом жалуются на жизнь. Надо с себя начинать. Выполнять свой гражданский долг», — считает пользователь Джурат Ахметов.

Некоторых процесс голосования наталкивает на мысли о будущем Киргизии.

«У веревки всегда есть два конца, впрочем как и у всего существующего на этом свете. Поэтому эти запутавшиеся люди ещё не осознают что придет время, и придется платить по счетам. А ещё я хочу сказать что ничего не бывает без какого-то финала, финал есть во всем, даже в нашем существовании здесь, поэтому стране тоже есть свое предначертание. Страна не может стоять постоянно на одном этапе, скоро будет финал. Ну что ж поживём увидим. Хочется верить, а ещё лучше увидеть что страна все же поднимется с колен, отряхнется и пойдет большими шагами вперед», — написал Сталбек Бокоев.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2021 года в Киргизии проходят выборы в органы местного самоуправления и референдум по новой редакции конституции. Референдум будет признан состоявшимся в случае, если в голосовании примут участие более 30% из 3,6 млн граждан, обладающих избирательным правом. Для выборов в местные органы власти порога явки нет. Новая редакция конституции подразумевает значительное усиление президентской власти в Киргизии и ослабление парламента.