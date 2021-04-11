Архангельск, 11 апреля, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Освобождение молдавских овец из таможенного плена, задержание бывших чиновников правительства и убыль населения стали самыми обсуждаемыми темами среди жителей Архангельской области в соцсетях на уходящей неделе.

Sk Перед зданием облсовета. Архангельск

Изверги, поймавшие чиновников

Архангельские чиновники продолжают фигурировать в сводках правоохранителей — на этот раз были задержаны сразу два представителя областной администрации — экс-министр строительства Михаил Яковлев и экс-заместитель председателя правительства Андрей Шестаков. По версии следствия, они организовали победу в конкурсе аффилированной фирме, причинив ущерб бюджету в 4,5 млн рублей.

Для пользователей «ВКонтакте» очередной преступный эпизод в работе правительства сюрпризом не стал.

«Такими темпами в следующем году ловить будет некого!!!)))», — иронически отметил Артем Верещагин.

«Изверги. Деловых людей преследуют», — добавил с сарказмом Максим Сотков.

Других возмутила медлительность правоохранителей:

«Почему только сейчас стали задерживать бывших чиновников правительства Арх. области? Чего ждали, непонятно? В Арх.обл. дел наворотили и поехали разваливать в Петербург «Северную верфь», — написала Елена Кузнецова.

«Перед выборами начинают типа борьбу с коррупцией», — предположил Егор Щука.

Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Михаил Яковлев

Пользователь Светлана Сорокина предложила за счет жадных чиновников пополнять пенсионный фонд.

«Все мало, одни зарплаты сотни тысяч, и все мало — конфискация имущества и денежные средства в Пенсионный фонд, и не надо изыскивать денег на индексацию пенсий — проблема решена: взяточников полно».

Не обошлось и без намеков на коррупцию в других структурах.

«Надо бы ребята ещё водоканальщиками позаниматься. Не знаю, как сейчас, но раньше такие фокусы там вытворяли», — обратился к заинтересованным Максим Кабаков.

«Нам нужен хозяин, как Кадыров»

Архангельская область продолжает терять население — за два года убыль населения составила 2,6 процента. В абсолютных цифрах это — 16 тысяч человек. Новость об этом сподвигла северян порассуждать о причинах оттока населения и целесообразности переезда в более перспективные регионы.

«Молодежь уезжает, не видят перспектив, к сожалению. Остаются пенсионеры, которые доживают… власти бы задуматься, но…» — констатировала Елена Филатова.

«Цены на жильё поднимите ещё выше, вообще все уедут: 4,5 млн за хрущевку это бред», — заявил Михаил Аверин.

«Молодцы переехавшие. Умное решение», — поддержал земляков Кирюша Кирюшин.

«Я пенсионерка, двое детей. Один ребенок уже уехал и второй собирается, да и нам можно готовиться. Я считаю, что люди достойны, чтобы жить в красивых местах, а не в вечной грязи и холоде», — высказалась Лариса Титова.

«Раньше политика государства стимулировала людей к заселению отдаленных территорий страны. В частности, зарплаты на Севере были больше. Сейчас нет этого. В том же Питере зарплаты выше, чем у нас. Да и в Воронеже тоже. А жизнь там дешевле и климат лучше. И в Питере гораздо теплее и больше светлых дней. Так смысл здесь жить? Но хорошо ли это для страны, пустеющие окраины?» — написала Светлана Павлова.

«Мы уехали в августе 20 года. Ещё минус 7 человек. В карте по выписке на вопрос «Почему вы переехали?» нашли готовый ответ «Неблагополучная экология и низкий уровень жизни населения», — поделилась Елена Филимонова.

«Просто тут нужен хозяин, как у чеченцев Кадыров», — заключил Михаил Пятков.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Бараны — визитная карточка Архангельска»

Всю неделю жители Архангельска переживали за овец, застрявших в местном порту — у животных, прибывших из Молдавии, не оказалось справок о прививках. Пока животных готовили к депортации, одна из них скончалась. Ситуация возмутила общественность, и только после того, как история молдавских овец попала в ленты информагентств, Россельхознадзор разрешил оставить животных на архангельской ферме.

«Бараны решили в пользу своих. Удачи фермеру, как-нибудь хотелось попробовать его продукцию», — прокомментировал ситуацию Эдуард Манеров.

«Неужто кто-то умным оказался в Россельхознадзоре? Как-то не верится. Не по закону действуете, товарищи. Сначала мужика загнобили, сколько здоровья потерял, бодаясь с бюрократической машиной, и вдруг — ладно, типа забирай своих овец. Что нельзя было сразу всё по нормальному решить?» — написал Сергей Березка.

«Бараны — визитная карточка Архангельска», — заявил Дмитрий Полухин.

«Бараны — это визитная карточка чиновников Архангельска. Самих бы в фуре недельку подержать, чтобы родили там…» — уточнил Юрий Порядин.

«Здравый смысл победил», — заключил Андрей Шутов.