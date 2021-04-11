Бишкек, , 18:01 — REGNUM

В Киргизии внесение изменений в конституцию страны одобрили свыше 79% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК республики после обработки 75% голосов.

Против изменений в основной закон республики проголосовали 13,60% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Киргизии, явка избирателей на референдуме по изменению конституции и местных выборах по состоянию на 18:00 по местному времени (15:00 мск) составляет 29,44% и 30,89% соответственно.

В референдуме принял участие 1 061 591 избиратель, на местных выборах — 1 024 891. Референдум будет признан состоявшимся, если проголосуют более 30% избирателей из 3,6 млн избирателей.