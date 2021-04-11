Анкара, , 17:54 — REGNUM Турция успешно ведет борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

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«Турция и турецкий народ продемонстрировали всему миру свое великодушие, направив … помощь 157 странам и 12 международным организациям», — сказал глава государства.

Эрдоган также добавил, что свыше 100 тыс. сограждан из 142 стран мира вернули на родину власти Турции с начала пандемии.

Как передавало ИА REGNUM, 8 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил, что пользу всему человечеству принесёт турецкая вакцина от COVID-19, испытания которой уже подходят к концу.

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