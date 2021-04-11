Барнаул, 11 апреля 2021, 17:54 — REGNUM На ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля действительно произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
Отмечается, что в результате инцидента, случившегося в 20:19 по местному времени, пострадавших нет.
«ТЭЦ-2 пока продолжает нести тепловую нагрузку для обеспечения потребителей тёплом и горячей водой», — пояснили энергетики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях и телеграмм каналах появились эпичные кадры, на которых запечатлен сам факт обрушения. Также напомним, что на уходящей неделе в Барнауле произошло обрушение на двух аварийных домах.
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