Вашингтон, , 17:45 — REGNUM

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что говорить о позиции Вашингтона относительно зимних Олимпийских игр в Китае пока рано.

«Мы не сосредоточены на бойкоте. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы обсуждать, тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, слушать их, выслушивать их опасения. Но это преждевременно», — сказал он в интервью NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.

Позднее представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что решение властей США по поводу бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, назначенных на 2022 год, еще не принято.