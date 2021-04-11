Барнаул, , 17:42 — REGNUM Очевидцы в социальных сетях сообщают об обрушении трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Судя по эпичным фото и видео кадром, тракта подачи угля разрушена. Об этом, в частности, сообщает телеграмм канал barnaul22official.

В Барнауле обрушилась труба ТЭЦ-2 Цитата из канала barnaul22official

Подробности пока не известны, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидно, что подача топлива на ТЭЦ остановлена. Возникнут ли проблемы с отоплением — тоже пока неизвестно.

В Барнауле подача топлива на ТЭЦ остановлена Цитата из канала barnaul22official

Как сообщало ИА REGNUM, но уходящей неделе в Барнауле произошло обрушение на двух аварийных жилых домах.

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