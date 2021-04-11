Барнаул, 11 апреля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Очевидцы в социальных сетях сообщают об обрушении трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Судя по эпичным фото и видеокадрам, разрушен тракт подачи угля. Об этом, в частности, сообщает телеграмм канал barnaul22official.

Цитата из канала barnaul22official В Барнауле обрушилась труба ТЭЦ-2

Подробности пока не известны, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидно, что подача топлива на ТЭЦ остановлена. Возникнут ли проблемы с отоплением — тоже пока неизвестно.

Цитата из канала barnaul22official В Барнауле подача топлива на ТЭЦ остановлена

Как сообщало ИА REGNUM, на уходящей неделе в Барнауле произошло обрушение на двух аварийных жилых домах.

Читайте также: Обрушение домов в Барнауле стало поводом для возбуждения уголовных дел