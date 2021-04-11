Хельсинки, , 17:40 — REGNUM Финский лыжник Йони Мяки рассказал о реакции на гневные сообщения от российских пользователей, полученных после инцидента на финише гонки в рамках Кубка мира с Александром Большуновым. Об этом 11 апреля передает Ilta-Sanomat.

Спортсмен отметил, что поклонники 24-летнего чемпиона мира в скиатлоне обрушили его соцсети."Тогда я получил множество комментариев от россиян в связи с той ситуацией. Она была для меня совершенно новой. Комментарии приходили буквально отовсюду. Несколько человек написали мне слова поддержки, но подавляющая часть была совершенно иного характера. Это было некрасиво и никакого отношения к спорту не имело», — добавил Мяки.