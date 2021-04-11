Вашингтон, , 17:34 — REGNUM

Власти Соединённых Штатов озабочены ситуацией на границе России и Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По его словам, на восточной границе РФ «сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года». Этим Блинкен объяснил поддержание тесного взаимодействия Вашингтона с союзниками из числа европейских стран.

«Все разделяют эту озабоченность», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспокойство в западных странах возникло после сообщений из Киева о том, что Россия якобы стягивает войска к границам. В Москве ответили, что перемещение российских войск внутри России не угрожает соседним государствам и, следовательно, не может являться причиной для беспокойства.

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