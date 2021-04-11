Астрахань, , 17:32 — REGNUM В Астраханской области 11 апреля подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 31 тыс. 565 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 357 человек.

За весь период 693 человека скончались. Два летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,11.