Кунгур, Пермский край, , 17:25 — REGNUM На выборах в Кунгурскую городскую Думу члены мониторинговой группы Общественного штаба по наблюдению за выборами оперативно отработали несколько кризисных ситуаций на участках: исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова провела разъяснительную беседу с кандидатами, приглашавшими избирателей на участки проголосовать. А также была проведена проверка участков, на которых кабинки для голосования не были оборудованы шторками.

Мониторинговая группа Общественного штаба проверила работу участковых избирательных комиссий №1905, 1906 и 1907, по которым была подана жалоба на нестандартно оборудованные кабинки для голосования. На УИК №1905 кабинки не были оборудованы шторками. А на УИК №1906 и 1907 кабинки установили таким образом, что наблюдатели не могли в полной мере следить за тем, как проходит голосование. По данному факту была подана жалоба в ТИК №1 Кунгурского муниципального округа. Рассмотрев ситуации, ТИК принял решение оставить жалобу без удовлетворения, пояснив, что в условиях режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения коронавируса в регионе шторки не устанавливаются в целях обеспечения санитарно-эпидемических мер по защите здоровья избирателей. На процедуру волеизъявления данные инциденты не повлияли.

Кроме того, рядом с участками №1906 и 1909 были замечены наблюдали от кандидатов, приглашавшие избирателей проголосовать при помощи приглашений с вписанными порядковыми номерами. По данному случаю в ТИК была подана жалоба. Член мониторинговой группы Алена Булгакова разъяснила наблюдателям, что их действия могут быть расценены как неправомерные действия по п. 2 ст. 56 ФЗ-67. Такие же пояснения А. Булгакова дала кандидатам, от которых работали наблюдатели. Их действия были оперативно пресечены. Ситуация, по оценкам юристов, на ход голосования не повлияла.

Относительно работы УИК №4633 А. Булгакова написала обращение в ТИК с просьбой проверить сообщение о том, что на избирательном участке член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса якобы выписывала в тетрадь фамилии проголосовавших избирателей. «Данные действия могут быть квалифицированы как нарушение и попытка контроля явки избирателей. В связи с этим прошу провести проверку в отношении действий указанного выше члена участковой избирательной комиссии №4633 в целях предупреждения и пресечения возможных нарушений. В случае подтверждения факта нарушения просьба провести разъяснительную работу, а также отстранить члена комиссии от работы со списками избирателей», — значится в обращении члена мониторинговой группы.

Еще одно сообщение, поданное как нарушение, не подтвердилось. На горячую линию Общественного штаба поступило сообщение от кандидата о том, что к УИК №1932 якобы организован подвоз избирателей. Проверка, организованная мониторинговой группой, не подтвердила данный факт. Выехав на участок, мониторинговая группа опросила членов комиссии, и пообщалась с нарядом полиции, работающей рядом с участком. Машина обнаружена не была.

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