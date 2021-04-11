Бишкек, , 17:24 — REGNUM

В Киргизии явка избирателей на референдуме по изменению конституции и местных выборах по состоянию на 18:00 по местному времени (15:00 мск) составляет 29,44% и 30,89% соответственно. Об этом сообщается на сайте ЦИК республики.

Отмечается, что в референдуме принял участие 1 061 591 избиратель, на местных выборах — 1 024 891. Референдум будет признан состоявшимся, если проголосуют более 30% избирателей из 3,6 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2435 избирательных участка в Киргизии начали работу 11 апреля в 08:00 по местному времени (05:00 мск). Для выборов в местные органы власти порога явки нет.

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